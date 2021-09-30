Иран 1 октября начинает военные учения с привлечением артиллерии, бронетехники, вертолетов и БПЛА

1 октября Вооруженные силы Ирана начнут учения в северо-западных регионах страны.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на агентство «ISNA», командующий сухопутными войсками иранской армии Киюмарс Хейдари заявил, что 1 октября армия приступит к учениям в северо-западных районах страны.

Учения имеют название «Покорители Хайбара». В учениях будут задействованы артиллерия, бронетехника, БПЛА и вертолеты. Киюмарс Хейдари отметил, что учения проводятся и в других регионах страны с целью проверки уровня боеготовности Вооруженных сил, повышения боеспособности и испытания военной техники.