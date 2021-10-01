“Ереванский бестселлер”: лидируют книги Шармы: документальная литература, август, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за август.

На первой горизонтали - книга канадского писателя Робина Шармы “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

Книга “Гарегин Нжде. Биография, размышления” Рафаэла Амбарцумяна на втором месте. Подборка ключевых моментов деятельности Гарегина Нжде, его изречений, список опубликованных и неопубликованных книг и статей делают этот труд уникальной энциклопедией о лидере армянской освободительной войны ХХ века. Констатируя, что Гарегин Нжде - один из исключительных лиц мировой военно-политической мысли 20-го века, книга представляет его уникальную роль и в мировой истории военной науки и военного искусства.

Третье место занимает Робин Шарма с книгой “8 советов лидерства от монаха, который продал свой Феррари”. Выполнять обещания, быть «агрессивным» слушателем, всегда проявлять сострадание, быть правдивым. Вот основные принципы, которые помогут каждому добиться успеха как на рабочем месте, так и в жизни. Робин Шарма передает нам посылы в каждой из своих книг. Попробуйте следовать им ...

На четвертом месте книга Гарегина Нжде “Народ, который не выносит уроков”. В этой книге размышлений и статей Гарегин Нжде обращается к армянской молодежи, толкая ее к самопознанию. Он размышляет о нашем менталитете, нашей исторической миссии, наших возможностях в регионе. Говоря о будущих войнах, Нжде поощряет создание военной промышленности в Армении. Приоритетом он считает коллективную борьбу нашего народа, потому что “мы сильнее временных бед”.

На пятом месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги сбегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга каждому прочитавшему поможет определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул встретить 2021 год новым человеком.

На шестом месте “Резидент” Ашота Агабабяна. Все, что читатель прочтет в этой книге, бережно и строго около 60 лет с надписями “Совершенно секретно”, “Сохранить навсегда”, “Сжечь в случае опасности” хранилось в архивах КГБ СССР и в закрытом музее разведки. Документальная повесть «Резидент» впервые представляет публике героическую одиссею разведчика-профессионала.

На седьмом месте другой бестселлер Робина Шармы - “Лидер без титула”. Робин Шарма - один из самых известных специалистов в области мотивации, лидерства и саморазвития. Эта книга была опубликована на многих языках по всему миру и разошлась тиражом в миллионы экземпляров. Если кто-то хочет добиться успеха, он должен прочесть эту книгу. Она учит поступать правильно, делать день целенаправленным.

На восьмом месте Робин Шарма со своим очередным бестселлером “Кто заплачет, когда ты умрешь”. Шарма очень простым и понятным языком хочет донести до читателя довольно много глубоких жизненных мыслей. Откройте для себя свое призвание, изучите собственное мировоззрение, управляйте своим временем, ищите высший смысл своей работы, серьезно относитесь к постановке целей, станьте исполнительным директором своей жизни ... Цель жизни - целенаправленная жизнь.

“Век” Алана Бадью занимает девятое место. 13 текстов этой статье основаны на лекциях Бадью на семинарах Международного философского колледжа с 1998 г. по 2001 г. Они о 20 веке. Как воспринимать этот век? Как понять суть «классических преступлений” (Холокост, ГУЛАГ). Ведь эти преступления характеризуются отсутствием мысли, потому что эта мысль была заменена статистикой (миллионы жертв). Бадью считает, что ХХ век вовсе не руководствовался обещаниями «светлого будущего» или иллюзией «земного рая». С точностью до наоборот. Движущей силой была страсть к реализму, желание добиться всего здесь и сейчас. Это был не евангельский век, а век жизни. Это был век реализации, присвоения, а не обещаний и надежд.

На десятом месте мировой бестселлер Джона Стрелека “Возвращение в кафе на краю света”. Когда вы смотрите на ночное звездное небо, вы фактически видите менее 0,0000005% звезд нашей галактики. И есть не только наша галактика. Их как минимум сто двадцать пять миллиардов. И если, какая-то сверхсила смогла создать все это, то будьте уверены исполнение вашей мечты наверняка не выше этого. Следуй за этой силой ...

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).