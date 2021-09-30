Армения высоко ценит позицию Ирана в отношении территориальной целостности страны: глава МИД Армении послу ИРИ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 30 сентября принял посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, собеседники выразили удовлетворение налаженным между Арменией и Ираном эффективным сотрудничеством на двусторонних и многосторонних площадках, подчеркнув, что новые правительства, сформированные в двух странах, придадут дополнительный мощный импульс армяно-иранским отношениям.

Глава МИД Армении и посол Ирана подчеркнули важность расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере путем реализации согласованных между сторонами конкретных программ, которые позволят увеличить товарооборот до 1 млрд долларов.

В рамках армяно-иранского энергетического сотрудничества были обсуждены перспективы увеличения объемов проекта газ в обмен на электроэнергию.

Арарат Мирзоян и Аббас Бадахшан Зохури коснулись также вопросов региональной безопасности и стабильности. Глава МИД Армении подчеркнул, что провокационные действия и претензии Азербайджана к суверенной территории Армении подрывают усилия, направленные на установление мира и развития в регионе. Армянская сторона отметила, что высоко оценивает позицию Ирана относительно территориальной целостности Армении.

Была также обсуждена ситуация на дороге Горис-Капан. Арарат Мирзоян проинформировал о процессе строительства альтернативной дороги, а также о работах по строительству дороги «Север-Юг».