Время в Ереване: 11:07:36,   1 Октябрь

Председателем жюри XVIII Международного кинофестиваля «Золотой абрикос» будет Корнель Мундруцо

Председателем жюри XVIII Международного кинофестиваля «Золотой абрикос» будет Корнель Мундруцо

Председателем жюри XVIII Международного кинофестиваля «Золотой абрикос» будет Корнель Мундруцо, венгерский театральный режиссер, кинорежиссер, лауреат десятков престижных кинофестивалей - в Каннах, Локарно и др.

Он наиболее известен по фильмам «Женские частицы», «Белый бог», «Спутник Юпитера» и другим фильмам. «В составе жюри конкурса полнометражных фильмов продюсер Франсуа д'Артемар, директор Краковского международного кинофестиваля Кшиштоф Герат, кинокритик Лариса Майлюкова, композитор Роберт Амирханян», - сообщили «Арменпресс» из офиса «Золотого абрикоса».

В жюри конкурса короткометражных региональных фильмов актриса Романна Лобач, автор плакатов этого года «Золотого абрикоса», художник Ваграм Муратян и директор фестиваля Филипп Жалалдон.

В жюри FIPRESCI кинокритики Александр Мелян, Доминик Шмид и Майкс Наафс.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]