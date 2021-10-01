Министры культуры Армении и Франции обсудили сотрудничество в сфере сохранения культурного наследия Арцаха

30 сентября в рамках визита в Париж для участия в юбилейном мероприятии, посвященном 100-летию со дня рождения Анри Верноя, министр образования, науки, культуры и спорта Республики Армения Ваграм Думанян встретился с министром культуры Французской Республики Розелин Башло.

«Был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Ваграм Думанян подчеркнул значение сотрудничества между двумя дружественными странами, выразил уверенность, что совместные программ в области культуры будут способствовать развитию и углублению двусторонних отношений, создавая новые возможности для расширения эффективного сотрудничества», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении министерства.

Обсуждалось и сотрудничество в области защиты культурного наследия Республики Арцах. Ваграм Думанян поблагодарил за готовность разделить и поддержать озабоченность по поводу сохранения армянского культурного наследия на территориях, оказавшихся под контролем Азербайджана после войны, развязанной против Арцаха в 2020 году.

Обсуждались вопросы сохранения культурного наследия, реализации программ сотрудничества в области современного искусства, подготовки специалистов в области культуры, организации совместных культурных мероприятий. Также и вопрос разработки и подписания документа о культурном сотрудничестве между Арменией и Францией.

В завершение встречи Ваграм Думанян пригласил министра культуры Французской Республики Розелин Башло в Армению для продолжения обсуждений вопросов армяно-французского культурного сотрудничества и долгосрочных и значимых программ.