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Опыт Японии в развитии высокотехнологичной промышленности - образец для нашей страны: Ваагн Хачатрян

Опыт Японии в развитии высокотехнологичной промышленности - образец для нашей страны: Ваагн Хачатрян

29 сентября министр высокотехнологической промышленности Республики Армения Ваагн Хачатрян принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в РА Фукусиму Масанори. Как передает «Арменпресс», по сообщению Министерства высокотехнологической промышленности РА, Ваагн Хачатрян, приветствуя посла, коснулся экономических успехов Японии, в которых высокие технологии играют особую роль. По словам министра, в контексте прогресса армянской экономики, в частности, развития высокотехнологичной промышленности, опыт Японии может быть образцовым для нашей страны. Говоря о возможностях сотрудничества двух стран в области технологий, Ваагн Хачатрян выделил процессы, которые реализуются, особенно в направлении цифровизации. Министр подчеркнул, что Япония является одним из лидеров в мире по цифровой эффективности, есть реальные предпосылки для эффективного сотрудничества в этой сфере.

Посол Фукусима Масанори поздравил Ваагна Хачатряна со вступлением на должность, отметив, что Армения как партнер является очень важной для Японии страной. Фукусима Масанори коснулся укрепления экономических связей, в том числе и сотрудничества в области технологий, расширение сотрудничества между регионами, реализации программ обмена опытом для молодежи. По словам посла, в Армении есть достаточно ресурсов для развития технологической сферы, японская сторона видит ряд возможностей для сотрудничества с нашей страной.

В ходе встречи стороны коснулись уже достигнутой договоренности, согласно которой группа японских специалистов в 2022 году будет работать с нашими специалистами.


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