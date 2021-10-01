Тяжелоатлет Карен Авагян стал чемпионом Европы до 23 лет

Член сборной Армении по тяжелой атлетике Карен Авагян стал чемпионом молодежного чемпионата Европы.

Как сообщает «Арменпресс», в весовой категории 89 кг на чемпионате Европы до 23 лет, проходящем в Финляндии, в Рованиеме, Авагян поднял 165 кг за один подход, выиграл малое золото, затем толкнул 195 кг - вновь маленькая золотая медаль. Авагян, набрав 360 кг, стал чемпионом Европы среди молодежи.

Накануне чемпионкой Европы до 23 лет стала Лиана Гюрджян, показавшая в парном разряде результат в 213 кг.