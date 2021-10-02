Армен Саргсян и Никол Пашинян обсудили вопросы преодоления вызовов

1 октября в резиденции президента республики Республики Армениясостоялась встреча президента Армена Саргсяна с премьер-министром Николом Пашиняном.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

Обсуждались вопросы, касающиеся преодоления внешних и внутренних вызовов, государственных приоритетов, а также программ, предусмотренных проектом государственного бюджета на 2022 год.