Число жертв коронавирусной инфекции в США превысило 700 тысяч человек

Количество смертей от коронавируса в США превысило 700 тысяч.

Как передает Арменпресс, эти данные опубликовал Институт Джона Хопкинса.

В настоящее время в США в целом зарегистрировано 43 миллиона 615 тысяч 149 случаев заражения коронавирусом, количество смертей - 700 тысяч 258.

США - мировой лидер по коронавирусным инфекциям. За ними следуют Индия - 33 миллиона 766 тысяч 707 случаев и Бразилия - 21 миллион 445 тысяч 651 случай.