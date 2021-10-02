Объем инвестиций в горнодобывающую сферуРАдостигнет около $4 млрд. Премьер принялРомана Троценко

Премьер-министр Никол Пашинян принял члена совета директоров компании “ГеоПроМайнинг” Романа Троценко.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают из аппарата премьер-министра, добавив, что собеседники обсудили новые инвестиционные программы и проекты Зангезурского медно-молибденового комбината (ЗММК).

“Приветствую Вас. Прежде всего хочу поблагодарить за то, что передали Республике Армения 25% акций компании, в результате чего 15% капитала ЗММК перешло Республике Армения. Надеемся, что все достигнутые договоренности будут реализованы и воплощены в жизнь, что очень важно не только для Вашей компании, но и для нашей экономики. Считаем, что выполнение договоренностей будет способствовать укреплению и развитию экономики Армении”, - сказал Никол Пашинян.

В свою очередь, Роман Троценко отметил: “Спасибо за постоянное внимание к горнодобывающей отрасли Армении, в которой за последние десятилетия накопилось много проблем. Мы рады сотрудничеству с правительством Республики Армения, которое позволит стабилизировать ситуацию вокруг комбината, реализовать долгосрочные масштабные инвестиционные программы в горнодобывающей сфере Армении, общий объем которых достигнет около 4 млрд долларов. Это позволит перерабатывать продукцию, построить новые заводы, чтобы Армения могла производить не концентрат, а медь, а также построить новую атомную электростанцию. В результате реализации программ будут созданы новые рабочие места и возможности, что откроет новые пути развития”.

Премьер-министр отметил, что строительство медеплавильного завода приведет к новым объемам спроса на электроэнергию. “Успешная реализация программ очень важна для нас, и мы надеемся, что они придадут новый импульс реализации проекта по строительству новой атомной электростанции в Армении. Республика Армения заинтересована в таком проекте и будет способствовать его более эффективной реализации”, - отметил Никол Пашинян.

Премьер-министр выразил уверенность, что передача правительству Республики Армения 25% компании, что составляет 15% капитала ЗММК, будет способствовать расширению сотрудничества между частным и государственным секторами, а также дальнейшей эффективной деятельности ЗММК.

Собеседники подчеркнули важность своевременной и максимально быстрой реализации программ, а также достигли договоренности об активном сотрудничестве в этом направлении.