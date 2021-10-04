Президент Армении направил поздравительное послание лауреату Нобелевской премии Артему Патапутяну

Президент Республики Армен Саркисян направил поздравительное послание учёному армянской национальности Артему Патапутяну с связи с присуждением ему Нобелевской премии по физиологии или медицине. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Уважаемый господин Артем Патапутян,

Дорогой соотечественник,

С радостью узнал, что Вы вместе с коллегой, доктором Дэвидом Джулиусом удостоились Нобелевской премии по физиологии или медицине этого года.

Как армянин и президент Республики Армения я безмерно рад этому Вашему большому успеху, который, думаю, мы все считаем также одним из величайших достижений нашей нации.

Одновременно, как бывший учёный глубоко понимаю тяжесть Ваших усилий и усердного труда, благодаря чему, в совокупности с Вашим большим талантом, мировая наука обогатилась ещё одним достижением.

Поздравляя Вас и адресуя Вам тёплые добрые пожелания, ожидаю, дорогой Артем, в ближайшее время принимать Вас в Армении».