Время в Ереване: 11:07:36,   5 Октябрь

Президент Армении направил поздравительное послание лауреату Нобелевской премии Артему Патапутяну

Президент Армении направил поздравительное послание лауреату Нобелевской премии Артему Патапутяну

Президент Республики Армен Саркисян направил поздравительное послание учёному армянской национальности Артему Патапутяну с связи с присуждением ему Нобелевской премии по физиологии или медицине. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

«Уважаемый господин Артем Патапутян,

Дорогой соотечественник,

С радостью узнал, что Вы вместе с коллегой, доктором Дэвидом Джулиусом удостоились Нобелевской премии по физиологии или медицине этого года.

Как армянин и президент Республики Армения я безмерно рад этому Вашему большому успеху, который, думаю, мы все считаем также одним из величайших достижений нашей нации.

Одновременно, как бывший учёный глубоко понимаю тяжесть Ваших усилий и усердного труда, благодаря чему, в совокупности с Вашим большим талантом, мировая наука обогатилась ещё одним достижением.

Поздравляя Вас и адресуя Вам тёплые добрые пожелания, ожидаю, дорогой Артем, в ближайшее время принимать Вас в Армении».


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]