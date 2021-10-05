Федерации футбола Армении и Германии начинают сотрудничество
10:17, 5 Октябрь, 2021
Футбольные федерации Армении и Германии начинают сотрудничество.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Соглашение было достигнуто на встрече в штаб-квартире Футбольной федерации Германии (GFF).
Делегация ФФА прибыла во Франкфурт 4 октября по непосредственной инициативе вице-президента Футбольной федерации Германии Дирка Янотта. На встрече присутствовали высокопоставленные должностные лица GFF. Для делегации ФФА была организована ознакомительная поездка, после чего были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве по ряду вопросов в сфере футбола.
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