Молодежная сборная Армении - первая на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Подведены итоги чемпионата Европы по тяжелой атлетике до 20 и до 23 лет. Армения по количеству медалей занимает первое место.

Как передает «Арменпресс», в Финляндии, в Рованиеми завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике до 20 и до 23 лет. Сборная Армении завершила чемпионат с 9 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями.

Золотые медали в борьбе до 20 завоевали Гарник Чолакян (55 кг, парный разряд - 230 кг), Гор Саакян (67 кг, парный разряд - 301 кг), Карен Маргарян (81 кг, парный разряд - 330 кг), Лиана Гюрджян (81 кг, парный разряд 216 кг), Маргарита Аракелян (87 кг, парный разряд - 202 кг). В борьбе до 23 золотые медали в упражнениях на толкание завоевали Рафик Арутюнян (81 кг, парный разряд - 345 кг), Карен Авагян (89 кг, парный разряд - 360), Арсен Мартиросян (109 кг, парный разряд - 383 кг) и Вараздат Лалаян (+109 кг, парный разряд - 447 кг). В весовой категории 96 кг среди мужчин до 23 серебряные медали завоевал Ара Авагян (363 кг). Сурен Григорян (328 кг) выиграл в мужской весовой категории 81 кг до 20 кг. Петрос Петросян (102 кг, парный разряд 349 кг) и Милена Хачатрян (76 кг, парный разряд - 202 кг) завоевали бронзовые медали.

Тяжелоатлет Вараздат Лалаян не имел себе равных в весовой категории +109 кг. 22-летний штангист с результатом 447 кг завоевал титул чемпиона до 23 лет (206 + 241), установив в этой возрастной группе три европейских рекорда - рывок, упражнения на толкание и парный разряд.