Цена на газ в Европе обновила рекорд

Цены фьючерсов на газ в Европе достигли нового рекордного значения, впервые превысив 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, уже через несколько минут после открытия сегодняшних торгов превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров. Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.