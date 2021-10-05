Армен Саркисян по приглашению президента Италии посетит с государственным визитом Италию

По приглашению президента Итальянской Республики Серджио Маттареллы президент Республики Армения Армен Саргсян и его супруга Нуне Саргсян 5 октября с государственным визитом посетят Италию. Как передает «Арменпресс», Аппарат президента РА сообщает, что это первый государственный визит президента Армении в Италию за 30-летнюю историю.

В резиденции президента Итальянской Республики, в Квиринальском дворце, состоится приватная беседа президента Саргсяна с Серджио Маттареллой, после чего предстоит встреча делегаций в расширенном составе. Президенты Армении и Италии выступят с заявлением для прессы.

В рамках визита президент Саргсян также встретится с председателем Совета министров Италии Марио Драги, с председателем Сената Италии Марией Элизабет Казелати, председателем Палаты депутатов Роберто Фико и с мэром Рима.

На встречах будут обсуждаться вопросы углубления двусторонних отношений, расширения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, региональных проблем и развития, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе визита президент Саргсян в Риме посетит гимназию Левоньян, где встретится с представителями армянской общины.

Вопросы углубления сотрудничества в образовательной и культурной сферах также включены в повестку дня государственного визита президента Саргсяна. В Римском университете Ла Сапиенца Армен Саргсян примет участие в открытии кафедры арменоведения, также прочтет лекцию в Университете Болоньи.

В рамках государственного визита президента Армена Саргсяна в Италию в Квиринальском дворце под патронатом президентов Республики Армения и Италии откроется выставка произведений великих армянских художников Ованнеса Айвазовского, Геворга Башинджагяна, Мартироса Сарьяна, Вардгеса Суренянца и Акопа Коджояна.