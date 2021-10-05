Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике за 2021 год присудили трем ученым — американцу Сюкуро Манабе, немцу Клаусу Хассельману и итальянцу Джорджио Паризи.

Нобелевский комитет Королевской шведской академии отметил их прорывной вклад в изучение сложных систем.

Первая часть награды досталась Манабе и Хассельману "за физическое моделирование климата Земли, количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вторая — Паризи "за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах — в масштабах от атомных до планетарных".

Нобелевская неделя началась вчера. По традиции первыми объявили имена лауреатов в области физиологии и медицины. Это Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, изучившие, как живые организмы чувствуют температуру.

Премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Их всего шесть: кроме медицины и физики — по химии (объявят 6 октября), литературе (7 октября), экономике (11 октября) и в области содействия установлению мира во всем мире (8 октября). Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.