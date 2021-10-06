Врачи из Фресно вновь в Армении

Для оказания медицинской помощи и консультаций нуждающимся жителям областей Армении и лицам, раненым в Арцахской войне, в Армении находится группа врачей из Фресно.

Как передает «Арменпресс», группа приехала в Армению по инициативе почетного консула РА во Фресно Перча Апгаряна. За время двухнедельного пребывания делегация опытных врачей США (физиотерапевт, кардиолог, дантист, общий хирург и др.) провела бесплатные медицинские осмотры в различных регионах страны. Специалисты из США делятся передовым опытом со своими армянскими коллегами, передавая ими свои профессиональные знания и навыки.

«Я приезжаю в Армению уже в шестой раз. На этот раз наша делегация состоит из 40 специалистов. Мы из разных клиник, в нашей группе не только армяне, но и иностранные врачи. Мы принимаем раненых, а также людей, которые являются социально уязвимыми и нуждаются в медицинской помощи», - в беседе с «Арменпресс» сообщил интерн больницы Св. Агнесцы и Общинной больницы Фресно Ара Согомонян, который вместе с Лаур и Джоном Бутнамером уже три дня проводит в Гюмри медицинское обследование и оказывает помощь.

«Мы с женой впервые в Армении с медицинской миссией. Это очень хорошая и очень гостеприимная страна. В эти дни к нам поступило много пациентов. Проблемы разные. Это правда, что времени для физиотерапии мало, но я надеюсь, что наш визит в какой-то мере помог людям. Мы работаем каждый день, чтобы предоставить лечение и консультации людям, которые обычно не имеют доступа к таким ресурсам», - сказал врач-физиотерапевт Джон Патнэм.

Арменуи Мхоян