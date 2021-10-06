Ален Симонян посетил Кафедральный собор Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви

В заключительный день официального визита в Российскую Федерацию делегация, возглавляемая председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, посетила Кафедральный собор Преображения Господня Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви. Архиепископ Езрас Нерсисян благословил председателя НС РА и членов возглавляемой им делегации, пожелав плодотворной деятельности.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-служба НС Армении, отметив, что глава Парламента в беседе с главой епархии представил ему некоторые подробности официального визита в РФ.

Разговор касался связи Родина-Диаспора и роли и важности Армянской церкви в ее рамках. Были обсуждены вопросы, касающиеся этой темы.

В завершение встречи председатель НС провел приватную беседу с предводителем Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископом Езрасом Нерсисяном.