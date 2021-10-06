Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о переговорах по строительству новой атомной электростанции в Армении. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом в ответ на вопрос депутата Сергея Багратяна.

Багратян напомнил, что недавно член совета директоров компании GeoProMining объявил об инвестировании 2 млрд долларов в горнодобывающую промышленность, также об инвестиции в размере 1,5 млрд долларов в строительство нового медеплавильного завода.

«Отметим, что впервые с 2000-х годов Армения и народ Армении являются совладельцами Зангезурского медно-молибденового комбината. Я надеюсь, что эта доля увеличится, но до такой степени, чтобы это не исказило рыночный характер нашей экономики», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что когда было объявлено, что правительство становится совладельцем Зангезурского медно-молибденового комбината, были озвучены мнения, что это темная и подозрительная сделка.

«Если бы эти 15 процентов принадлежали не правительству, а офшорной компании, и эта офшорная компания принадлежала другой офшорной компании, и владелец этой офшорной компании был бы членом семьи премьер-министра или какого-либо министра, то это была бы темная сделка», - сказал он.

Пашинян отметил, что в оппозиционной части зала сидят люди, которые совершали такие сделки во время своей деятельности, и считает, что правоохранительные органы должны серьезно заняться этими сделками, чтобы выяснить их причину и следствия, в том числе потенциально предательские.

«Предложение было сделано Армении одним из владельцев компании «GeoProMining», членом совета директоров, мы обсудили предложение, мы увидели, что оно соответствует экономическим и государственным интересам Армении. Это включает в себя два очень важных компонента: первый - это строительство медеплавильного завода, что означает, что Армения больше не должна экспортировать концентрат и импортировать готовую медь откуда-то еще для использования в создании других товаров, а медь должна производиться в Армении.

Во-вторых, строительство новой атомной электростанции является частью этой программы, и эта крупная компания взяла на себя инвестиционные обязательства по созданию медеплавильного завода, которые были должным образом зафиксированы, и уже начала переговоры о строительстве новой атомной электростанции в Армении», - сказал премьер, добавив, что атомная электростанция не может быть полностью частной инициативой, правительство должно принять активное участие в этом процессе.

Пашинян отметил, что сейчас задача правительства - до июня 2025 года приступить к строительству нового медеплавильного завода. «И мы должны постараться, чтобы строительство АЭС происходило параллельно. На практике было бы неплохо, если бы запуск медеплавильного завода и атомной электростанции совпали», - сказал он.