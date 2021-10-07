Президент Республики Арцах поздравил Владимира Путина с Днем рождения

7 октября президент Республики Арцах Араик Арутюнян в связи с Днем рождения направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительное послание.

«Арменпресс» передает, в поздравительном послании президента Арцаха, в частности, говорится:

«От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!

В Арцахе мы всегда помним и высоко ценим Ваше активное участие и весомый вклад в прекращении военных действий и установлении мира осенью 2020 г., в деле обеспечения безопасности нашего населения и сохранения стабильности в регионе.

Неоценима Ваша личная роль, как и роль правительства Российской Федерации в мирном и окончательном урегулировании азербайджано-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и в других форматах.

Мы полны надежд, что установившаяся на протяжении веков теплая и искренняя дружба между двумя нашими братскими народами еще больше укрепится и углубится.

Многоуважаемый Владимир Владимирович, еще раз сердечно поздравляю Вас с Днем рождения и желаю крепкого здоровья, больших успехов и всех благ!».