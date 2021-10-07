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Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна

Нобелевскую премию по литературе получил танзанийский писатель Абдулразак Гурна

Писатель из Танзании Абдулразак Гурна стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года. Об этом объявил в четверг Нобелевский комитет Шведской академии.

Премия присуждена Гурне "за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов", говорится в решении комитета,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс


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