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Захарова коснулась тенденции на изменение геополитической ситуации в Закавказье

Захарова коснулась тенденции на изменение геополитической ситуации в Закавказье

Москва исходит из приоритетного характера задачи по обеспечению геополитической стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе очередного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о заявлении главы МИД Ирана о том, что Тегеран видит тенденцию на изменение геополитической ситуации в Закавказье.

«Россия проводит соответствующую комплексную политику, в том числе путем поддержания диалога со всеми региональными игроками. Вчера главы МИД  РФ и ИРИ обсуждали инициативу создания  формата «3+3» (Россия, Иран, Турция, Армения Азербайджан, Грузия)․ У иранских друзей позитивное отношение к этой инициативе», - отметила официальный представитель МИД РФ.


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