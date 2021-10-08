США продлили санкции против высокопоставленных лиц правительства Турции
09:45, 8 Октябрь, 2021
Соединенные Штаты на год продлили санкции, введеные в 2019 г. в отношении высокопоставленных чиновников правительства Турции, в связи с Сирией.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Белый дом.
Под санкциями министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Данианмез и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.
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