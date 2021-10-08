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США продлили санкции против высокопоставленных лиц правительства Турции

США продлили санкции против высокопоставленных лиц правительства Турции

Соединенные Штаты на год продлили санкции, введеные в 2019 г. в отношении высокопоставленных чиновников правительства Турции, в связи с Сирией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Белый дом.

Под санкциями министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Данианмез и заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.


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