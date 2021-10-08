Очередной саммит лидеров НАТО в Мадриде пройдет 29-30 июня 2022 года

Очередная встреча НАТО на уровне глав государств и правительств состоится 29-30 июня следующего года в Мадриде, ее участники примут новую стратегическую концепцию, рассмотрят вопросы укрепления альянса и последствия глобального изменения климата в сфере безопасности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который огласил дату саммита после встречи с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

"Я рад объявить, что очередной саммит НАТО пройдет в Мадриде 29-30 июня, - сказал он. - На нем примут ряд важных решений, рассмотрят последствия изменения климата для безопасности, утвердят новую стратегическую концепцию альянса".

Новая стратегическая концепция НАТО, которую примут на саммите в Мадриде в 2022 году, будет отражать изменившиеся условия безопасности.