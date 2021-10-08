В Совете ООН по правам человека представлено заявление о правах человека во время вооруженных конфликтов

На 48-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве постоянный представитель Армении Андраник Ованнисян представил Совместное заявление о защите международного гуманитарного права и прав человека во время вооруженных конфликтов. К заявлению присоединились 19 стран - Армения, Бельгия, Чад, Коста-Рика, Кипр, Фиджи, Греция, Иран, Ирландия, Ливан, Люксембург, Маршалловы острова, Нидерланды, Сингапур, Словения, Испания, Государство Палестина, Таджикистан, Суверенный Мальтийский орден.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в совместном заявлении говорится:

«Урегулирование конфликтов мирными средствами и воздержание от угрозы силой или ее применения являются одними из основных принципов, закрепленных в Уставе ООН.

Решительно осуждаем грубые нарушения прав человека и серьезные нарушения международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов и настоятельно призываем государства привлечь к ответственности виновных в таких преступлениях.

Напоминаем, что в соответствии с международным правом государства обязаны расследовать и преследовать в судебном порядке грубые нарушения и злоупотребления в области прав человека. Эти преступления должны преследоваться в судебном порядке независимо от того, где они были совершены, и независимо от гражданства преступников, потерпевших и выживших.

Напоминаем, что Всемирная конференция по правам человека выразила глубокую озабоченность нарушениями прав человека во время вооруженных конфликтов, затрагивающими гражданское население, особенно женщин, детей, пожилых людей и инвалидов. Поэтому мы повторяем призыв к государствам и всем сторонам в вооруженных конфликтах уважать международное право, включая гуманитарное право, а также права человека.

Осознаем, что незаконное применение силы часто предшествует или сопровождается разжиганием ненависти, широкомасштабной пропагандой войны, заявлениями политических лидеров и общественных деятелей, которые выражают поддержку утверждению превосходства расы или этнической группы, распространяя враждебность и предубеждения против этнических, религиозных или расовых групп, или потворство или оправдание насилия против них.

Напоминаем, что Венская декларация и программа действий признают, что грубые нарушения прав человека, в том числе во время вооруженных конфликтов, относятся к числу многочисленных и комплексных факторов, ведущих к перемещению людей.

В нем также подтверждается право жертв на помощь гуманитарных организаций, закрепленное в Женевских конвенциях 1949 года и других соответствующих документах международного гуманитарного права, и содержится призыв обеспечить безопасный и своевременный доступ для такой помощи.

В этой связи подтверждаем, что с военнопленными и интернированными следует обращаться в соответствии с международным гуманитарным правом и они должны быть освобождены и репатриированы без промедления после прекращения активных боевых действий. Их репатриация необходима, в частности , для создания атмосферы доверия и установления прочного мира и стабильности. Захват заложников, длительное содержание под стражей пленных и интернированных с целью торга запрещены международным гуманитарным правом. Аналогичным образом, призываем применять эффективные законодательные, административные, судебные или другие меры для предотвращения, пресечения и наказания актов насильственного исчезновения.

Призываем соответствующие органы ООН взять на себя более активную роль в поощрении и защите прав человека в обеспечении полного соблюдения международного гуманитарного права и прав человека во всех ситуациях вооруженного конфликта в соответствии с целями и принципами Устав ООН.

Призываем экспертов договорных органов ООН, а также мандатариев специальных процедур Совета по правам человека сосредоточить внимание на нарушениях, совершенных в военных и послевоенных ситуациях, сообщить о них и незамедлительно устранить их”.