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Министр обороны Республики Армения отбыл в Москву

Министр обороны Республики Армения отбыл в Москву

Министр обороны РА Аршак Карапетян отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом Арменпресс сообщили в Минобороны РА.


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