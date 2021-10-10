МВД Грузии считает возможной причиной обрушения подъезда пятиэтажки в Батуми ремонтные работы в квартире на первом этаже

МВД Грузии в связи с обрушением подъезда пятиэтажного жилого дома в Батуми задержало трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух нанятых рабочих, которые выполняли ремонтные работы. Как передает Арменпресс со ссылкой на Спутник-Грузия, по данным ведомства, они проводили ремонтные работы с грубым нарушением правил безопасности, что, скорее всего, и привело к обрушению одного из подъездов многоквартирного дома. Им грозит срок от двух до десяти лет.

Один из подъездов пятиэтажного жилого дома на улице 26 Мая в Батуми обрушился 8 октября около 12 часов дня. Погибли девять человек, среди которых трое детей.

По решению премьер-министра Грузии, понедельник, 11 октября, в Грузии объявлен Днем траура.

Состояние 37-летнего Звиада Тавдгиридзе, пострадавшего в результате обрушения дома в Батуми, улучшилось. По словам врачей из клиники "Медцентр", куда был доставлен пострадавший, пациента уже сняли с аппарата ИВЛ.