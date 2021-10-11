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В Ереване на одной площадке будут выставлены работы Гарзу и Жансема

В Ереване на одной площадке будут выставлены работы Гарзу и Жансема

В рамках Дней европейского наследия, которые пройдут с 17 по 24 октября во вновь открывшемся фойе концертного зала «Арно Бабаджанян» состоится выставка «Армения-Франция: культурный диалог».

Любителям искусства будут представлены графические работы всемирно известных французских художников армянского происхождения Гарзу (Гарник Зулумян) и Жансема (Ованнес Семерджян).

Как передает «Арменпресс», официальное открытие выставки состоится 17 октября.

На открытии прозвучат произведения Шарля Азнавура, Жоржа Гарваренца, Мишеля Леграна, Арама Хачатуряна, Арно Бабаджаняна, Ричарда Галиано, Астора Пьяцоллы и других композиторов. Выступят Струнный квартет имени Г. Сарьяна и Лилит Закарян (фортепиано).

Программа реализуется при сотрудничестве Министерства НОКС РА, посольства Франции в Армении и Музея современного искусства Еревана.


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