Ален Симонян и посол Сирии в Армении подчеркнули дестабилизирующую роль Турции в регионе

12 октября председатель Национального собрания Армении Ален Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Сирийской Арабской Республики в Армении Мохаммеда Хадж Ибрагима.

«Председатель НС подчеркнул значение развития межпарламентского сотрудничества в укреплении взаимовыгодных отношений, заверив, что Национальное собрание продолжит плодотворное сотрудничество с дружественной Сирией. Подчеркнув ключевое значение парламентской дипломатии в развитии двусторонних отношений, председатель НС выразил уверенность, что создание парламентской группы дружбы Армения-Сирия придаст новый импульс углублению отношений», - как передает «Арменпресс» сообщили в НС.

Мохаммед Хадж Ибрагим также коснулся шагов, предпринимаемых для углубления межпарламентских отношений. Накануне 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами была подчеркнута необходимость активизации взаимных визитов. Посол заявил, что сирийские армяне являются неотъемлемой частью сирийского общества и играют важную роль в общественной и политической жизни страны.

Ален Симонян, в свою очередь, подчеркнул, что сирийские армяне привнесли в Армению и в Арцах новую прекрасную культуру, недостаток которой ощущался в нашей стране.

Стороны коснулись дестабилизирующей роли Турции в регионе. В связи с этим посол, в свою очередь, участие наемников и террористов в 44-дневной войне счел недопустимым и неприемлемым.

Председатель НС РА выразил готовность поддерживать любые инициативы, направленные на интересы дружественных народов.