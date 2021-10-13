Вышла в свет антология произведений современных армянских поэтов, переведенных на немецкий язык

Мюнхенское издательство «Людвигсбург» выпустило антологию произведений современных армянских поэтов на немецком языке. Перевод сделан Беттиной Вёрман.

Как сообщает «Арменпресс», презентация книги состоялась 13 октября в Союзе писателей Армении.

Как сообщил председатель союза Эдвард Милитонян, листаж книги - 450 страниц. «В книгу вошли произведения 15 поэтов разных поколений. Среди них Размик Давоян, Аршат Авагян, Генрик Эдоян, Ованнес Григорян, Давид Ованнес, Акоп Мовсес, Хачик Манукян, молодые пэты Эдуард Харенц, Рузанна Восканян, пришедшие в литературу в 1960-70-е годы, - сообщил Милитонян.

По ее словам, в последние 20-30 лет такой исключительной книги не издавалось. «Я не припомню такого случая. В советское время, если произведение писателя переводили, оно объявлялось классикой, а сегодня весь мир открыт. Наши прозаики, поэты и детские писатели издаются в разных странах согласно выбору местных издателей и переводчиков», - сказал он.

По словам председателя союза, современная армянская литература на довольно высоком уровне и вызывает интерес в международной литературной сфере. «Я участвовал в различных международных книжных выставках, видел, что читателей чаще привлекает современная литература, они хотят знать, какое место сегодня занимает Армения на литературной карте», - подчеркнул Милитонян, добавив, что произведения армянских авторов в последнее время переводятся довольно часто.

Переводчик Беттина Вёрман сообщила, что в выборе авторов им помогал редактор журнала «Литературная Армения» Альберт Налбандян. Произведения сначала были переведены на русский язык, затем на немецкий.

«Мне очень понравились эти стихи. Они многослойны и охватывают самые разные темы. В нашей стране говорят, что армянская поэзия очень политизирована. Может и так, но мне это нравится. Есть очень интересный литературный почерк. Литература в Германии иногда бывает очень строгой, и здесь меня очень привлекают пластические художественные образы. Я работала с любовью, должна признать, что произведения армянских поэтов мне очень близки. При переводе я чувствовала и понимала характер и сущность каждого писателя», - подчеркнула Беттина Вёрман.