"Тбилисоба" – как город отметит свой день на этот раз

День города – "Тбилисоба" в этом году пройдет скромно, из традиционных мероприятий состоится церемония посвящения в "Почетные тбилисцы" и будут проведены сельскохозяйственные ярмарки "Дары осени", передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Как заявил на заседании городского правительства мэр Тбилиси Каха Каладзе, запланированный праздничный онлайн-концерт отменяется. Деньги, выделенные на его проведение, будут перечислены в фонд помощи пострадавшим от разрушения жилого дома в Батуми.

При обрушении целого подъезда пятиэтажного дома в Батуми, погибли девять человек, в том числе трое детей, 12 семей остались без крова над головой.

"Произошла трагедия. Для нас принципиально важно помочь этим семьям. Тбилиси всегда стоит рядом с тем, кто попал в сложную ситуацию, поэтому было принято такое решение. Несмотря на то, что концерт отменен, мы не нарушим тбилисскую традицию, и в этом году наградим "Почетных тбилисцев", – заявил мэр.