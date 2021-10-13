Председатель НС А.Симонян принял руководство Монреальского офиса AGBU

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 13 октября принял председателя Монреальского офиса Всеармянского благотворительного союза (AGBU) Ш.Танашяна и секретаря офиса А.Арсланяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей, А.Симонян высоко оценил деятельность структуры по развитию ряда сфер. Глава парламента выразил готовность поддержать все реализуемые в нашей стране инициативы и программы, направленные на укрепление Родины.

Выразив благодарность за прием, гости представили приоритеты канадской структуры AGBU, отметив основные программы, которые будут реализованы в Армении.

В ходе встречи затронуто послевоенное положение в Армении. В этом контексте Ш.Танашян представил существующие в Диаспоре и, в частности, в Канаде подходы к сложившейся ситуации. Председатель НС подчеркнул, что на данный момент приоритетным остается вопрос немедленной репатриации армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане.

Обсуждались вопросы укрепления отношений Армения-Диаспора.