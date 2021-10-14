Самуэль Севян - один из лидеров чемпионата США по шахматам

Один из лидеров мужского чемпионата США по шахматам - армянин Самуэль Севян.

Как сообщает «Арменпресс», в 7-м туре чемпионата США Самуэль Севян соревновался с Батиста Брусоном. У Севяна 4,5 очка из 7. Он - один из лидеров. Уэсли Сон и Александр Лендерман набрали столько же очков.

В женском турнире участвует Татев Абраамян. Она предпоследняя в турнирной таблице.

В чемпионате США по шахматам среди мужчин принимают участие 12 гроссмейстеров. Призовой фонд турнира составляет 194 000 долларов США. Он состоит из 11 туров и завершится 18 октября.