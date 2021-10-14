Приветствуем наших братьев и сестер: президент Кубы пригласил армянских туристов в свою страну

Республика Куба облегчает въезд туристов из стран-членов Евразийского экономического союза, в том числе из Республики Армения, и с 15 ноября не будет требовать предъявления теста ПЦР. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес на заседании Высшего Евразийского экономического совета 14 октября.

По его словам, одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества Кубы со странами ЕАЭС является энергетика, в том числе возобновляемые источники энергии, а также туризм.

«Мы готовы создать благоприятные и привлекательные условия для туристов, а для этого необходимо активизировать продвижение Кубы как туристического направления через различные каналы, межрегиональные платформы и средства массовой информации. С 15 ноября для прибывающих на Кубу туристов не обязательно предъявление теста ПЦР, будет достаточно сертификата о вакцинации, так как к этому моменту 90% населения страны уже будет вакцинировано», - сказал Бермудес.

По словам президента, у туристов на Кубе не будут требовать предъявление ПЦР-теста, будут признаваться сертификаты о вакцинации.

«Мы заранее приветствуем наших гостей, братьев и сестер из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении», - сказал президент Кубы.

Республика Куба, по словам президента, гордится своей дружбой с каждым государством-членом Евразийского экономического союза, подтверждая свое стремление к дальнейшему развитию двусторонних отношений в сфере общих интересов и продолжению совместной работы по укреплению проекта евразийской интеграции.

«Это непростая задача, но мы убеждены, что при наличии политической воли мы добьемся результата», - сказал он.