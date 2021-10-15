Стоимость нефти Brent превысила $85

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,23% и достигла $85,03 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:50 мск.

В последний раз стоимость Brent превышала $85 за баррель в октябре 2018 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

К 11:05 мск стоимость нефти марки Brent замедлила рост до $84,74 за баррель (+0,88%).

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 0,73%, до $81,36 за баррель.