В Ucom официально стартовала продажа iPhone 13

14 октября сего года, в 23:30, в центре обслуживания абонентов Ucom, расположенном по адресу Северный проспект 1/2, состоялось закрытое мероприятие, анонсирующее официальный запуск продаж смартфонов iPhone 13 компании Apple. Предварительно зарегистрировавшиеся покупатели были приглашены на мероприятие для покупки долгожданного гаджета. Как официальный партнер Apple, Ucom в числе других мировых компаний уделяет особое внимание тем, кто отдает предпочтение известному бренду.

«Как официальный партнер Apple мы рады одними из первых представить этот новейший смартфон армянскому потребителю. Мы пригласили предварительно зарегистрированных покупателей, чтобы объявить о начале продажи, также для них мы подготовили особые сюрпризы», - отметила коммерческий директор компании Ucom Арина Арустамян.

Предварительно зарегистрированные покупатели, в частности, получили специальные промо-коды, которые можно будет использовать до 31 декабря сего года и получить скидку в 50% в интернет-магазине Ucom на приобретение номеров за 600 000, 1 000 000 и 2 000 000 драмов. Более того, во время мероприятия покупатели также имели возможность бесплатно покрыть защитной пленкой свои новые iPhone.

Отметим, что в новые iPhone 13 встроен более мощный аккумулятор: Apple пообещала увеличить время его использования на 1,5-2 часа. А версии iPhone 13 Pro оснащены дисплеями Super Retina XDR с технологией ProMotion, что позволяет увеличить частоту обновлений исображений вплоть до 120 Гц.

«Я приобрела iPhone 13 для внука: завтра его день рождения, ему исполнится 24 года, и мы решили со всеми родственниками сделать ему такой подарок», - поделилась впечатлениями от покупки одна из покупательниц в Ucom.

Добавим, что iPhone 13 представлен в Ucom в графитовом, золотом, «Сьерра блю», красном, «Звездный свет», розовом и других оттенках. Смартфоны можно приобрести как за наличный расчет, так и в кредит.