Военнослужащие и добровольцы с ранением иинвалидностью получат новые знанияв IT- области

В Ереване 15 октября стартовала программа для обучения военнослужащих и добровольцевс раненем и инвалидностьюв области информационных технологий.

Как передает Арменпресс, в образовательном центре благотворительного фонда "Арен Меграбян" состоялось официальное открытие программы "Курсы ИТ-знаний для военнослужащих и добровольцев -раненых и инвалидов".

На церемонии открытия присутствовали герои войны, официальные лица и общественные деятели из Армении и из-за рубежа, команда инициаторов проекта и преподавательский состав, в том числе Верховный комиссар РА по делам Диаспоры Заре Синанян, чемпион мира, боксер Артур Абрахам, президент немецкой общественной организации «Сильва Капутикян» Айлин Бердуд-Мелино, инициаторы программы Мгер Меграбян - президент Благотворительного фонда, подполковник Армен Байрамян, президент общественной организации «Город реабилитации героев»Сурен Ареенц, представитель DavSocial из Германии Тигран Манвелян и др.

Начало было положено молитвой «Отче наш» и с приветственного видеообращения первого президента германской организации HEMAМикаелаМинасяна и эксперта по искусственному интеллектуАртура Мурадяна. Выступили Мгер Меграбян, Армен Байрамян, Заре Синанян, Артур Абрахам.

Принимая во внимание тяжелую послевоенную социальную ситуацию, которая сегодня создает проблемы в образовании, общем развитии и устранении последствий войны, ассоциация европейских и армянских специалистов в Берлине (HEMA), Армянский центр реабилитации Героев, Арен Меграбян, подполковник Армен Байрамянинициировали создание программы«Технологические курсыдля солдат и добровольцев- раненых иинвалидов», с целью решения сложных задач в стране в послевоенный период, в частности, повысить образовательный уровень раненых или инвалидов в результате 44-дневной войны в Арцахе.

Вышеупомянутая программа предусматривает базовую подготовку по линейной алгебре, основам программирования, интеллектуальному анализу данных, машинному обучению (Machine Learning) и обучению искусственному интеллекту (Artificial Intelligence) для раненых, инвалидов и добровольцев.