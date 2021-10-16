В результате взрыва возле шиитской мечети в Афганистане погибли десятки человек

В результате взрыва возле шиитской мечети в городе Кандагар на юге Афганистана по меньшей мере 35 человек погибли и 68 получили ранения. Это второй подобный инцидент за последнюю неделю, произошедший в месте поклонения религиозных меньшинств страны - мусульман-шиитов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Reuters.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. На прошлой неделе фракция «Исламского государства» взяла на себя ответственность за террористический акт против шиитов в городе Кундуз.

Атаки терроризируют членов шиитской общины Афганистана.

Пресс-секретарь движения «Талибан» Забихулла Муджахид обещал привлечь к ответственности виновных во взрыве - по исламским законам