Цена газа в Европе снизилась до $980

Цена на газ в Европе на открытии торгов на лондонской бирже ICE в понедельник опустилась до почти $980 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах снизилась до $983,5 за тыс. куб. м, или €82 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее падение цены по сравнению с предыдущим торговым днем составляет около 10%.

TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила $1900 за тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана, в том числе, с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.