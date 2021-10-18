Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар посетит Ереван, Тбилиси и Баку
Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар посетит Ереван, Тбилиси и Баку.
Об этом, как передает «Арменпресс», Тойво Клаар написал на своей странице в Twitter.
«Снова лечу на встречи в Баку, Тбилиси и в Ереван. ЕС привержен работе со своими партнерами во имя процветающего и мирного Южного Кавказа», - написал он.
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