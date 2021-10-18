Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар посетит Ереван, Тбилиси и Баку

Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар посетит Ереван, Тбилиси и Баку.

Об этом, как передает «Арменпресс», Тойво Клаар написал на своей странице в Twitter.

«Снова лечу на встречи в Баку, Тбилиси и в Ереван. ЕС привержен работе со своими партнерами во имя процветающего и мирного Южного Кавказа», - написал он.