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Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар посетит Ереван, Тбилиси и Баку

Спецпредставитель ЕС Тойво Клаар посетит Ереван, Тбилиси и Баку

Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар посетит Ереван, Тбилиси и Баку.

Об этом, как передает «Арменпресс», Тойво Клаар написал на своей странице в Twitter.

«Снова лечу на встречи в Баку, Тбилиси и в Ереван. ЕС привержен работе со своими партнерами во имя процветающего и мирного Южного Кавказа», - написал он.


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