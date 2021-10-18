Россия направила в Арцах 10 тонн гуманитарной помощи

Самолетом ВВС России в Ереван доставлено 10 тонн гуманитарной помощи, предназначенной для населения Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что гуманитарная помощь была собрана благотворительными организациями и загружена в военный самолет в аэропорту Чкаловский.

«Командующий поставил задачу перевезти в Республику Армения 10 тонн гуманитарной помощи. Полет прошел гладко, задача выполнена четко и скоординированно», - сказал Семен Блесс, официальный представитель ВВС России.

Груз необходимо доставить в Степанакерт. Гуманитарная помощь включает оборудование, предназначенное для учебных заведений приграничных районов Арцаха. Доставлены также продукты питания, детские игрушки, канцелярские товары, электроплиты и другие товары. «Они будут переданы детским садам, школам, многодетным семьям, семья погибших и без вести пропавших, нуждающимся семьям вынужденных переселенцев», - сообщил Дмитрий Тусидин, пресс-секретарь российских миротворческих сил.