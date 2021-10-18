Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер на 85-м году жизни от последствий ковида. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник членами его семьи.

"Генерал Колин Пауэлл, бывший госсекретарь и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, умер сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19", - указывается в заявлении.

Пауэлл в 2001-2005 годах занимал пост госсекретаря в администрации 43-го президента США Джорджа Буша - младшего, который является республиканцем. В 1989-1993 годах Пауэлл был председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США. В 1987-1989 годах Пауэлл работал помощником 40-го президента США Рональда Рейгана по национальной безопасности, также являвшегося республиканцем.