Время в Ереване: 11:07:36,   19 Октябрь

Президент Армении принял уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

Президент Армении принял уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека

Президент Армении Армен Саркисян сегодня принял уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову и возглавляемую ею делегацию. Во встрече также принял участие защитник прав человека Армении Арман Татоян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент республики приветствовал визит украинской делегации и укрепление сотрудничества между Арменией и Украиной в области защиты прав человека. «Деятельность органов по защите прав человека очень важна. Вы работаете напрямую с людьми, и ожидания людей от вас велики», - сказал президент Саркисян.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, проинформировав президента Саркисяна о том, что находится в Армении для изучения опыта в сфере предотвращения пыток, отметила, что Украина и Армения имеют широкие возможности для сотрудничества в области защиты прав человека, и подписанный в рамках ее визита меморандум создает для этого хорошую основу.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]