Делегация МККК в рамках своих полномочий делает все возможное для выяснения судеб пропавших без вести

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян 18 октября принял главу делегации Международного комитета Красного Креста в Армении Тьерри Рибо.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи стороны высоко оценили сотрудничество Вооруженных сил Армении и Международного комитета Красного Креста в Армении, наметили направленные на повышение эффективности сотрудничества дальнейшие шаги, обсудили предстоящие совместные программы и новые направления сотрудничества. Особое внимание было уделено вопросам организации тренингов по международному гуманитарному праву в Вооруженных силах Армении и проведению научно-методических упражнений, установлены сроки проведения отмеченных мероприятий.

Генерал-лейтенант Артак Давтян подчеркнул важность роли МККК в выяснении судьбы пропавших во время 44-дневной войны без вести военнослужащих, пленных и мирных жителей, удерживаемых в Азербайджане. В свою очередь Тьерри Рибо отметил, что делегация в рамках своих полномочий делает все возможное для решения вопроса.