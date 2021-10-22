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Четыре боксера Армении вышли в финал молодежного чемпионата Европы

Четыре боксера Армении вышли в финал молодежного чемпионата Европы

4 боксера Армении - финалисты молодежного чемпионата Европы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация бокса Армении. Победить всех своих соперников и побороться за золотую медаль в весовой категории 60 кг. смогли Элида Кочарян, воспитанница спортивной школы В. Енгибаряна, Генрик Саакян, представляющий Олимпийский колледж, вес 51 кг, Манвел Петросян,  57 кг, воспитанник Арцахской спортивной школы и Генрик Чгрикян, 86 кг., из Ширакской области.

Финал молодежного чемпионата Европы состоится 23 октября.


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