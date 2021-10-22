В МАГАТЭ заявили, что у них нет данных о тайном обогащении урана в Иране

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что не располагает информацией, которая бы указывала на то, что Иран втайне от мирового сообщества обогащает уран, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"У меня нет никакой информации о том, что они этим занимаются", - ответил он на вопрос в ходе брифинга в вашингтонском центре Стимсона.

Он добавил, что не сомневается в возможностях МАГАТЭ адекватно отслеживать ситуацию в Иране, если агентству "позволяют это делать".

"Я с очень высоким доверием отношусь к способности нашей инспекционной системы знать, что там происходит", - сказал Гросси.