Армения получит в дар 620 400 доз вакцины компании «Модерна»
Армения получит в дар 620 400 доз вакцины «Спайквакс» производства компании «Модерна». Как передает «Арменпресс», об этом сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.
«Вчера мы подписали трехстороннее соглашение между Республикой Армения, Королевством Норвегия и компанией «Модерна». Мы выражает благодарность Королевству Норвегия и компании «Модерна» за их усилия, направленные на преодоление эпидемии», - сказала она.
В вопросе доставки новой партии вакцины будет содействовать Главное управление Европейской комиссии по вопросам гуманитарной помощи и гражданской обороны.
В начале октября в Армению уже поступило 50 000 доз вакцины «Модерна». Их Армении предоставила Литва.
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