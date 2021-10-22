Армения получит в дар 620 400 доз вакцины компании «Модерна»

Армения получит в дар 620 400 доз вакцины «Спайквакс» производства компании «Модерна». Как передает «Арменпресс», об этом сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«Вчера мы подписали трехстороннее соглашение между Республикой Армения, Королевством Норвегия и компанией «Модерна». Мы выражает благодарность Королевству Норвегия и компании «Модерна» за их усилия, направленные на преодоление эпидемии», - сказала она.

В вопросе доставки новой партии вакцины будет содействовать Главное управление Европейской комиссии по вопросам гуманитарной помощи и гражданской обороны.

В начале октября в Армению уже поступило 50 000 доз вакцины «Модерна». Их Армении предоставила Литва.