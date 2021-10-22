Премьер-министр Пашинян обсудил с послом Франции вопросы повестки двусторонних отношений и предстоящие шаги

Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Анн Луйо.

Как сообщили

Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, глава правительства

поприветствовал посла в Армении и поздравил ее с назначением. “

И я считаю это очень важным с точки зрения укрепления наших политических отношений и повышения их эффективности. Рад отметить, что, кажется, у президента Французской Республики, моего друга Эммануэля Макрона, тоже идентичный подход”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул роль Франции в контексте сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, нагорно-карабахского конфликта и эффективности мирных переговоров, а также урегулирования конфликта. “Еще раз приветствую Вас и надеюсь, что в контексте указанных вопросов в результате Вашего назначения будет проявлена новая активность и богатая повестка дня, которая у нас была в прошлом, также будет ознаменована новыми достижениями”, - сказал глава правительства.

Посол Луйо поблагодарила премьер-министра за теплый прием и отметила: “Для посла Франции Армения - не очередная страна. Для меня очень серьезная ответственность быть послом Франции в Армении, учитывая как долгосрочный характер и активность наших отношений, так и, господин премьер-министр, Ваши личные отношения с президентом нашей страны”, - сказала Анн Луйо, передавая премьер-министру теплые приветствия от Эммануэля Макрона.

Посол заверила, что в ходе своей деятельности приложит все усилия, чтобы придать новый импульс политическим и экономическим отношениям наших стран. Г-жа Луйо добавила, что в ближайшее время в сотрудничестве с правительством Армении планируется разработать “дорожную карту” совместных действий и программ.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в привлечении французских компаний, в частности в участии последних в различных инфраструктурах и программах.

Собеседники обсудили вопросы, связанные с отношениями Армения-ЕС, в том числе реализацией пакета программ в размере 2,6 млрд евро для Армении, сотрудничеством в рамках программы Восточного партнерства, а также поступательным продвижением демократических реформ в нашей стране.

Состоялся также обмен мнениями об активизации переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту, важности предстоящего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион и происходящих на Южном Кавказе процессах.