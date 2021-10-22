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Замминистра экономики Армении Арман Ходжоян будет командирован в Россию

Замминистра экономики Армении Арман Ходжоян будет командирован в Россию

Решением премьер-министра Никола Пашиняна  заместитель министра экономики Армении Арман Ходжоян 24-26 октября будет командирован в Россию для участия в Москве в очередном заседании Консультативного комитета по агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт e-gov.am.


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