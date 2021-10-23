В России зафиксировано рекордное число случаев коронавирусной инфекции и смерти

В России рекордное количество случаев заражения людей и смерти от нового коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом РИА Новости сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, информирующем о распространении нового коронавируса на территории Российской Федерации.

По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в 85 регионах России зарегистрировано 37 678 случаев заражения COVID-19, из них 3250 (8,6%) без клинических проявлений. Коронавирус за один день унес жизни 1075 человек.

По данным агентства, предыдущий рекорд заражения коронавирусом в России - 37 141 случай за один день. Раньше максимальное количество смертей в день было 1064.